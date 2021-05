Bescheinigungen für Genesene

Alle Bürger aus dem Landkreis, die bislang per PCR-Test positiv auf Corona getestet wurden und genesen sind, erhalten dieser Tage per Post eine Bescheinigung darüber, teilt die Kreisverwaltung Cochem-Zell mit. „Sollten Sie bis zum 20. Mai keine Bescheinigung erhalten haben, senden Sie bitte eine E-Mail an gesundheitsamt@cochem-zell.de“, heißt es weiter.