Beobachter der Bildungslandschaft Rudi Krawitz (Jahrgang 1943) ist Professor im Ruhestand für Allgemeine Didaktik und Schulpädagogik. Nach seiner Habilitation 1992 an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz wurde er 1994 an die Universität Koblenz berufen. Dort wandelte er das Seminar Allgemeine Didaktik um in ein Institut für Integrative Bildung und verband darin die Schulpädagogik mit der Sonderpädagogik.

Von 1994 bis 1999 verantwortete er die wissenschaftliche Begleitung des rheinland-pfälzischen Schulversuchs „Gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen“ an 16 Grundschulen des Landes. In mehreren Projekten entwickelte er in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Medien und Kommunikation des Landes Rheinland-Pfalz didaktische Konzepte für einen mediengestützten differenzierenden und individualisierenden Unterricht in der Grundschule und der Sekundarstufe I. Von 2005 bis 2008 leitete er das Zentrum für Lehrerbildung. 2009 ging er in Pension, blieb aber kritischer Beobachter der rheinland-pfälzischen Bildungslandschaft.