Bengel-Stiftung in Zahlungsnot

In einer Eilentscheidung hat der Stadtvorstand eine Abschlagszahlung in Höhe von 6500 Euro an die Bengel-Stiftung überwiesen. Es handelt sich um einen Teil des vertraglich vereinbarten Defizitausgleichs für die gemeinnützige Einrichtung. Die Folgen der Corona-Pandemie haben den Stiftungsbetrieb mit großer Härte getroffen: Keine Besucher, kaum Erlöse aus Katalog- und Schmuckverkäufen.