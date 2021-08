Benefiz-Tour durch Eifel

Die Benefiz-Tour startet in Kempenich an der Oldtimerwerkstatt von Andreas Rinnbauer, im Industriegebiet Spessart. Um Ampeln und gefährliche Kreuzungen, die für Verkehrsstau sorgen könnten, zu umgehen, hat Jürgen Berens eine Strecke ausgesucht, die nicht durch Mayen führt. In etwa eineinhalb Stunden führt von Kempenich über Weibern, Langenfeld, Acht, Welschenbach, Virneburg, Hirten, Luxem, Weiler, Monreal, Kaisersesch und Illerich bis nach Kail.