In der Pandemie ist der Platz noch einmal besonders zum Problemspot geworden: Betrunkene junge Menschen treffen sich dort in Massen, wenn Bars und Clubs geschlossen sind, und halten sich zumeist nicht an die Corona-Schutzmaßnahmen wie Abstand und Maske tragen. Im Vorjahr gab es deshalb verstärkte Kontrollen und zeitweise ein Glasverbot.

kst