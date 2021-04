Belegschaft spendet 333 Euro, Amazon legt 2000 Euro drauf

Auch das Logistikzentrum Amazon in Koblenz unterstützt auf Anregung des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Steven Landgrebe den Tierpark in Heimbach-Weis. Produktionsleiter Florian Sanner und Landgrebe überreichten im Name der Belegschaft 2333,11 Euro an Zoodirektor Mirko Thiel. Die Mitarbeiter des Logistikzentrums hatten 333,11 Euro gesammelt.