Bekannt aus „Asterix und Obelix“, erforscht von Archäologen Unter dem Oberbegriff Kelten sind die Völker zusammengefasst, die von den Treverern im Gebirge links und rechts des Rheins bis zu den schon in der Bibel genannten Galatern in der heutigen Türkei gehörten. Allen waren kulturelle Eigenarten gemeinsam. Sie sind uns als Asterix und Obelix aus Comics bestens bekannt.

Sie sollen in Pferdezucht und Eisenverarbeitung bedeutend gewesen sein, daher spricht man auch von der Eisenzeit, die nach den Fundorten Hallstatt und La-Tène unterteilt wird. Die Bezeichnung Hunsrück-Eifel-Kultur oder auch die ältere Bezeichnung Mehrener Kultur, nach einem Fundort in der Eifel benannt, finden sich noch in der älteren archäologischen Literatur. Da die Kelten keine eigenen schriftlichen Zeugnisse hinterlassen haben, sind wir auf Berichte der Römer angewiesen. Grabkult und Siedlung hat die Archäologie erforscht.