Beim World Spirits Award 2020 haben Hubertus und Mario Vallendar abgeräumt

Ein Goldregen ist bei der Verleihung der World Spirits Award 2020 einmal mehr auf den Kailer Spitzendestillateur Hubertus Vallendar und Sohn Mario niedergeprasselt. Gleich zwei Mal wurde die Edelbrennerei mit der höchsten Auszeichnung „Distillery of the Year (Gold & Award)“ in den Kategorien Obstbrände (100-Prozent-Destillate) und „Geiste & Spirituosen“ geehrt, für den „Riesling Hefebrand kalt vergoren“ erhielt sie darüber Doppelgold sowie den World Spirits Award 2020. Die hochkarätige Jury zeichnete Hubertus Vallendar für sein Lebenswerk aus.