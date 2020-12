Archivierter Artikel vom 26.09.2020, 11:06 Uhr

Beide Gotteshäuser waren ursprünglich anderen Heiligen geweiht Noch etwas fand der Gebhardshainer Historiker Norbert Lorsbach zu den Kapellen von Elkenroth und Kotzenroth heraus: Ihre Namenspatrone waren ursprünglich andere als die der heutigen Kirchen dort. Die in Elkenroth ist bekanntlich der Heiligen Elisabeth von Thüringen geweiht und die in Rosenheim dem Apostel Jakobus dem Älteren. Die Elkenrother Kapelle war zuerst dem Heiligen Nikolaus, die Kotzenrother ursprünglich der Heiligen Walburga geweiht.