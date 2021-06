Bei Qhubeka dienen Fahrräder auch einem sozialen Zweck

Das Team Qhubeka Assos, für das Radsportprofi Max Walscheid an den Start geht, ist in mancherlei Hinsicht besonders. Hinter dem ersten südafrikanischen Rennstall in der Weltklasse steht die Wohltätigkeitsorganisation Qhubeka (sprich: Kubeka), die afrikanischen Kindern Fahrräder schenkt, um sie mobiler zu machen. Einmal im Jahr, berichtet Walscheid, werden die Räder in einer großen Zeremonie überreicht, an der auch Sportler aus dem Profiteam teilnehmen.