Befragung im Sommer: Kundenspiegel sieht Neuwied auf gutem Weg

Mit der Frage, wie die Kunden die Einkaufsstadt Neuwied bewerten, hatte sich im Sommer auch der Kundenspiegel des Markt­forschungsinstituts MF Consulting befasst. Dabei stellten die Teilnehmer an der repräsentativen Umfrage der Deichstadt noch ein besseres Zeugnis aus, als es jetzt die Teilnehmer an der Online-Umfrage des Planungsbüros „Junker + Kruse“ getan haben.

Zwar stellt auch der Kundenspiegel fest, dass es noch Raum für Verbesserungen gibt. So kommt die Stadt im deutschlandweiten Vergleich nur auf Platz 88 von 133. Doch die Entwicklung seit der ersten Untersuchung im Jahr 2009 sei durchaus positiv.

Die Autoren des Kundenspiegels machen das an den Bewertungskriterien Beratungsqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und Freundlichkeit fest. In allen drei Kategorien hat sich Neuwied gegenüber früheren Erhebungen verbessert. „Deutlicher lässt sich ein Aufwärtstrend nicht dokumentieren“, hieß es seinerzeit in einer Pressemitteilung. hrö