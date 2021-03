Deswegen richtet der Beachclub in Fachbach mit der Öffnung der Außengastronomie am kommenden Donnerstag auch ein eigenes Testzentrum auf dem Gelände ein, und zwar in einem der Tiny-Häuser auf dem Campingplatz. „Befreundete Arzthelferinnen und für den Test geschulte Kräfte werden diese Tests durchführen und unseren Gästen eine Bescheinigung ausstellen“, so Schupp in einer Pressemitteilung. Die Tests sind kostenlos. Gäste, die einen tagesaktuellen Test haben, bringen diesen mit, alle anderen kommen 15 Minuten vor der Reservierungszeit.