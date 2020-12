Archivierter Artikel vom 10.08.2018, 17:54 Uhr

Bauwert-Vorstand widerspricht OB: Quote löst Problem nicht Die Deutsche Bauwert AG aus Baden-Baden plant in der Verlängerung von Humperdinckstraße und Hohe Bell im Süden Bad Kreuznachs ein neues Wohngebiet mit 240 bis 260 Wohneinheiten. Der Bauträger würde davon profitieren, wenn der Stadtrat dem Quotenbeschluss des Ausschusses folgt. Denn bislang fordert der Stadtrat eine Sozialquote von 25 Prozent.