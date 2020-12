Archivierter Artikel vom 15.04.2020, 15:38 Uhr

Bauwert AG: 574 Wohneinheiten in Bad Kreuznach realisiert

Die Deutsche Bauwert AG mit Sitz in Baden-Baden gehört zu den führenden Anbietern für Neubau-, Denkmal- und Konversionsprojekte in Deutschland. In Bad Kreuznach ist der Projektentwickler kein Unbekannter und genießt in der Stadt ein hohes Ansehen. Der Wohnimmobilienspezialist hat mit seinen Tochtergesellschaften knapp 3000 Wohneinheiten in den vergangenen 20 Jahren realisiert.