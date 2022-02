Baustoffzelt Kaiser 2.0 ist in die Grafschaft umgezogen

Bei aller Debatte. die konkrete Hilfe geht derweil weiter. So wurde just am Sonntag das von Wilhelm Hartmann betriebene, aus Walporzheim ins neue Helferzentrum verlagerte Baustoffzelt Kaiser 2.0 in der Grafschaft eröffnet.