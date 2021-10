Baustoff-Spenden für zwei Millionen Euro Hartmann und Wipperfürth rocken Helfer für das Ahrtal

Plus

Welchen Bekanntheitsgrad und Stellenwert das Baustoffzelt Kaiser und das Walporzheimer „WilhelmsHafen“ in der Öffentlichkeit haben, machen auch die Spenden deutlich, die für die Menschen im Ahrtal aus dem In- und Ausland kommen: „Wir haben die zwei Millionen Euro als gespendete Baustoffsumme geknackt“, verkündete Wilhelm Hartmann während der Pressekonferenz. Der Familienvater ist seit dem 15. Juli im Flutkatastrophengebiet an der Ahr aktiv. In seiner Heimatstadt Fulda betreibt er ein rund 150 Beschäftigte zählendes Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen. Er kam am 15. Juli mit seinem Traktor ins Ahrtal und kurbelte gemeinsam mit seinem Weggefährten, Lohnunternehmer Markus Wipperfürth, eine einzigartige Hilfswelle an, die Menschen aus dem In- und Ausland als Helfer mobilisierte. Ohne sie wäre das Ahrtal nach der Flutkatastrophe nicht so weit mit dem Wiederaufbau, wie es heute ist.