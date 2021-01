Archivierter Artikel vom 01.12.2020, 16:25 Uhr

Bauprojekte bisher günstiger als prognostiziert Der Bau der Kindertagesstätte Weidenweg wird voraussichtlich günstiger als ursprünglich geplant. Wie Bürgermeister Andreas Geron mitteilte, geht die Stadt derzeit von einer Minderung von 11 Prozent gegenüber der Kostenprognose aus. Das bedeutet eine Einsparung von 157.000 Euro.