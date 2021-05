Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann für 6 Euro eine Baumpatenschaft erwerben. Der Betrag beinhaltet einen Setzling, ein Forstgitter aus Stahl, einen Pflanzstab und eine Baumersatzversicherung. Zusätzlich erhält jeder Baumpate auf Wunsch ein Zertifikat, auf dem Baumart, Pflanzort und Pflanzdatum vermerkt sind.

Wer also etwas für die Zukunft des Westerwaldes tun möchte und gleichzeitig an einen geliebten Menschen erinnern will, der kann gerne auf das Spendenkonto von „Wäller helfen“ e.V. der Westerwald Bank: DE43 5739 1800 0022 9427 00 mit dem Stichwort „Erinnerungswald“ und seinem Namen den entsprechenden Betrag überweisen.

Bitte zusätzlich, um weitere Informationen zu erhalten, eine E-Mail an info@waellerhelfen.de mit dem Spendenbetrag und dem Stichwort „Erinnerungswald“ senden. Auf Wunsch wird ab einem Betrag von 50 Euro eine Spendenquittung ausgestellt. Näheres zu der Aktion und zur Sebastian-Stahl-Stiftung gibt es im Internet unter www.sebastian-stahl-stiftung.de und zu „Wäller helfen“ unter www.waellerhelfen.de