Baum des Jahres 2021: Die Stechpalme

Ilex aquifolium

Die immergrüne Pflanze kommt ursprünglich aus dem atlantischen Küstenraum und profitiert derzeit von der Klimaerwärmung und breitet sich so immer weiter in Richtung Osten und Norden aus. Im Hochwald, wo der Baum schon lange gedeiht und Walddistel genannt wird, gibt es große Bestände bei Allenbach im Bereich des Ringskopfs. Dort werden aus den vom Wegesrand bekannten Winzlingen mit ihren knallroten Früchten und den gezackten Blättern bis zu zehn Meter hohe Bäume. In England ist Ilex (dort heißt die Stechpalme „Holly“) als Weihnachtsschmuck beliebt.