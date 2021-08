Für den Wiederaufbau der zerstörten Ahrregion stellen Bund und Länder die notwendigen Milliarden bereit. Was ist aber planerisch zu bedenken, um sich besser vor Wassermassen zu schützen? Wir sprachen mit der Bauingenieurin und Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen, Lamia Messari-Becker. Sie appelliert, mehr Grün anzulegen, das Wasser speichert, auch auf Dächern. Ihr ist „Klimaanpassung mindestens so wichtig wie der Klimaschutz“.