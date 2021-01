Stuttgart/Müllenbach

Stuttgart 21 zählt zu den am stärksten polarisierenden Verkehrs- und Städtebauprojekten in Deutschland. Heinz-Georg Haid aus dem knapp 500 Einwohner zählenden Müllenbach am Nürburgring ist als Bauingenieur beim rund 10 Milliarden Euro teuren Megaprojekt beteiligt. Der Rhein-Zeitung hat er verraten, wie seine Technikbegeisterung einst auf dem Nürburgring geschürt wurde, wie er mit Anfeindungen von Demonstranten umgehen musste, und warum gerade die ständigen Probleme bei einem Großbau „das Salz in der Suppe“ sind.