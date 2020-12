Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 17:01 Uhr

Bei den Frauen liegt ebenfalls der Bauch (53,1 Prozent) an erster Stelle der Unzufriedenheit, gefolgt von Beinen (34 Prozent), Po (26,3 Prozent) und Brust (24,4 Prozent). Laut Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC) wurden 2018 in Deutschland 77.485 Eingriffe in diesem Bereich vorgenommen. Die häufigsten Eingriffe bei Männern und Frauen waren Faltenunterspritzungen mit Botox, die mit 19.922 Behandlungen vorne liegen, dicht gefolgt von 18.269 Hyaluron-Behandlungen.

Auf Platz drei lagen Lippenkorrekturen mit 4578 Eingriffen. Danach folgten Oberlidstraffungen (4388 Eingriffe), Fettabsaugungen (3804 Eingriffen) und Brustvergrößerungen (3664 Eingriffe). Frauen entschieden sich etwa sechsmal häufiger für einen ästhetischen Eingriff als Männer. Allerdings hatte sich die Zahl der Operationen bei Männern 2018 im Vergleich zum Vorjahr mit 8621 Eingriffen mehr als verdoppelt. df