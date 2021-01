Bauamt: Hinweis auf Munition bekannt Dieser Hinweis auf Munition sei bekannt, so Martin Schäfer, Leiter des Bauamtes in der VG Betzdorf-Gebhardshain. Bevor es dort Erdbewegungen gebe, werde das auch geprüft. Aber erst dann, wenn die Erschließung konkret anstehe.

So sei das zum Beispiel auch bei der Gregor-Wolf-Straße in Betzdorf. Dort gibt es aktuell einen Straßenausbau mit Kanalverlegung. Eine Fachfirma werte jetzt vorab Luftaufnahmen aus und überprüfe das je nach Erkenntnissen dann auch vor Ort. an