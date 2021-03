Bau der Stadthalle kostete einst 11 Millionen Mark

Die Altenkirchener Karnevalisten waren die ersten, die im März 1984 in der neuen „Guten Stube“ feiern durften. Offiziell eröffnet wurde sie aber am 14. April 1984 mit einem Festakt durch Staatssekretär Klaus-Dieter Uellhoff in Vertretung von Ministerpräsident Bernhard Vogel.