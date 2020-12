Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 14:00 Uhr

Andernach

Banner am Rheinufer: Stadt Andernach und DLRG warnen vor unterschätzter Gefahr

Weit sichtbare Warnbanner zieren das Andernacher Landschaftsbild in den Rheinanlagen, am Namedyer Werth und am Anleger des Geysirs. „In den vergangenen Wochen haben wir mit Besorgnis die steigende Zahl der Schwimmer im Rhein beobachtet“, berichtet Michael Seimetz, Leiter Einsatz und Ausbildung der Andernacher DLRG, der mutmaßt, dass viele Menschen die durch Corona begrenzten Kapazitäten der Freibäder falsch einschätzten und daher an den Rhein ausweichen. „Oftmals sind es kleine Kinder, die im Wasser spielen.