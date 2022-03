Bahn-Titelkämpfe steigen am 16. Juli im Moebus-Stadion

Der Seppel-Kiefer-Gedächtnislauf am Sonntag ist nicht die einzige Großveranstaltung der Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach in diesem Jahr. Der Verein, der 1981 als LC Michelin gegründet wurde, hat den Zuschlag erhalten, die Rheinland- und Rheinhessen-Meisterschaften über 10 000 Meter auf der Bahn auszurichten. Die Titelkämpfe werden in den Läufertag integriert, der am 16.