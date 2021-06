Bahnpendler: Neue Linie RB 28 während der Bauzeit Laut Pressemitteilung der Deutschen Bahn verkehrt aufgrund der Bauarbeiten am Horchheimer Tunnel vom 17. August 2021 bis 10. Juni 2023 eine neue Linie RB 28 „Rhein-Lahn-Pendel“ zwischen Neuwied und Niederlahnstein (– Koblenz Hbf.).

In Niederlahnstein besteht Anschluss von/nach Koblenz sowie von/nach Wiesbaden und Frankfurt (Main) mit der Linie RB 10 (Neuwied – Frankfurt/Main). In Neuwied besteht Anschluss von/zu Zügen der Linie RE 8 von/nach Köln. Die Linie RB 27 wird zwischen Neuwied und Koblenz Hauptbahnhof über die Urmitzer Rheinbrücke umgeleitet. Die Stopps in Engers, Vallendar und Ehrenbreitstein entfallen. kst