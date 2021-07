Bahngehen in Diez: Zwei Weltklassezeiten und ein Rheinlandrekord

Plus

Die Bahngehwettbewerbe, die vor den übrigen Wettkämpfen über die Bühne gebracht wurden, waren mit 40 Aktiven ebenfalls gut besetzt. Auch hier freuten sich alle, endlich wieder einen Wettkampf bestreiten zu können. Drei von ihnen hatten sogar die weite Reise aus Reichenbach im Erzgebirge an die Lahn angetreten und wurden dafür mit den besten Tagesleistungen belohnt. Die Zwillingsschwestern Brit Schröter und Bianca Schenker legten über 5000 Meter vom Start an ein scharfes Tempo vor, setzten sich schnell von den übrigen Geherinnen ab und überrundeten alle bis zum Ziel. Mit ihren Zeiten von 25:21,52 und 25:39,40 Minuten gehören sie in ihrer Altersklasse W 45 zur Weltspitze. Fast drei Minuten nach ihnen erreichte Nicole Hörl (Diezer TSK Oranien) die Ziellinie. Sie freute sich über ihre 28:28,81 Minuten und damit über einen neuen Rheinlandrekord in der W 50.