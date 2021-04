Plus

Der Beginn der Bauarbeiten in der Brüchelstraße in Hoppstädten und der Straße „Zum Sportplatz“ in Weiersbach ist – so die Information von Ortsbürgermeister Peter Heyda in der Sitzung – bereits im Mai geplant. Die Fertigstellung soll im September beziehungsweise Oktober erfolgen. Es werden in beiden Straßen auch Leerrohre für einen eventuellen Glasfaserausbau mitverlegt, wie es im Vorfeld von den Ratsmitgliedern gefordert wurde.