Bären treffen im Lauf der Saison auf zahlreiche Ex-Neuwieder

Das Wechselkarussell hat sich auch vor der Saison 2021/2022 gedreht. Somit bekommen die Neuwieder Fans im Ice House einige Spieler zu sehen, die früher das EHC-Dress trugen und jetzt nicht mehr in Diensten der Bären stehen. Sechs Klubs, die die beiden Qualifikationsgruppen zur Regional- und Landesliga in Angriff nehmen, haben einstiges Personal aus der Deichstadt in ihren Reihen, der Auftaktgegner EHC Troisdorf direkt dreifach in Person von Patrick Morys, Daniel Niestroj und Routinier Andreas Czaika.