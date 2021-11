Bad Kreuznach verteilt Broschüren in der City

Auch die Stadt Bad Kreuznach wirbt für die Impfungen und lässt Flyer in der Innenstadt zu den Angeboten und Terminen verteilen. Damit wolle man noch mehr Menschen erreichen und mobilisieren, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Auszubildende und ein Anwärter der Verwaltung waren in der City unterwegs. „Angesichts steigender Corona-Zahlen und um weitere Einschränkungen zu verhindern“, appelliert OB Heike Kaster-Meurer an alle Kreuznacher, sich impfen zu lassen. Die Impfkampagne der Stadtverwaltung laufe in Kooperation mit Dr. Duddy. Bisher impfte der Bad Kreuznacher Arzt in der Wilhelmstraße 21. Ab Montag, 22. November, befindet sich sein Impfstandort in der ehemaligen Filiale der Sparkasse an der Hospitalgasse. Geöffnet ist sie montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Infos: Mobil 0170/611 04 82.