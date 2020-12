Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 13:30 Uhr

Reagiert hat der LBM inzwischen auch auf die Ergebnisse der Voruntersuchung zur Ortsumgehung der B 9 in Bad Breisig. Als Vorzugsvariante gilt die Untertunnelung, beginnend im Bereich der außerörtlichen B 9 von Sinzig kommend in Höhe des Sportplatzes. Als Baumaßnahme ist die mögliche Untertunnelung derzeit nicht im Bundesverkehrswegeplan aufgeführt.

Und dabei bleibt es wohl auch auf längere Sicht: Der LBM sieht keine Chance für eine Aufnahme in den aktuell laufenden Bedarfsplan. Aus fachlicher Sicht sei derzeit auch nicht zu erkennen, dass eine der präsentierten Varianten für eine Ortsumgehung „perspektivisch die Chance hätte, in einen nächsten Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen aufgenommen zu werden“. Das sollte die Stadt jedoch nicht davon abhalten, nach weiteren Möglichkeiten für eine Verkehrsentlastung in der bestehenden Ortsdurchfahrt zu suchen.