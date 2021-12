Plus

Vor 19 Jahren hat Silke Kreutzer-Förster ihre Ausbildung zur Krankenschwester absolviert und eine Weiterbildung zur Praxisanleiterin gemacht. Sie ist fest an der Seite der Pflegefachschüler der Paracelsus-Klinik, begleitet die Azubis täglich in ihrem pflegerischen Alltag und leitet sie praktisch an.