Auszeichnung „Marken-Award 2021“ Mit dem Marken-Award zeichnen die „absatzwirtschaft“, ein deutsches Monatsmagazin für Marketing, und der Deutsche Marketing Verband (DMV) exzellente Leistungen in der Markenführung in fünf Kategorien aus. In diesem Jahr wurden laut einer Pressemitteilung insgesamt 27 Marken-Einreichungen für die Auszeichnung „Marken-Award 2021“ berücksichtigt, aus denen eine Jury auswählte und nun die Gewinner feststehen. In der Kategorie „Beste Markendehnung“ werden solche Marken ausgezeichnet, die durch die exzellente Übertragung oder Weiterentwicklung einer etablierten Marke auf eine neue Warengruppe, neue Marktsegmente oder neue Zielgruppen aufgefallen sind.

Für das eingereichte Projekt „Einführung der Rotbäckchen Kraftpakete“ wurde die zu Rabenhorst gehörende Marke nun als Gewinner der Kategorie „Beste Markendehnung“ ausgezeichnet. Damit haben die Saft-Experten aus Unkel am Rhein laut Jury eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie eine seit 1952 bestehende Marke neue Warengruppen – in diesem Fall die im Trend liegenden Direktsaft-Shots, bei Rotbäckchen genannt „Kraftpakete“ – erfolgreich entwickeln und am Markt einführen kann.