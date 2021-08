Auswirkungen der Flutkatastrophe auf den Tourismus in der Region

Plus

Corona bedeutete für die Tourismusbranche bereits einen Rieseneinbruch nach einem positiven Aufwärtstrend: Waren es 2009 noch 600.000 Übernachtungen in der Region, zählte man Ende 2019 bereits 915.000. Tendenz steigend. 2020 kam dann der Bruch – trotz erfreulicher Zeichen im Sommer –, der sich 2021 fortsetzte. Nun erneut angefeuert durch die Flutkatastrophe im Ahrtal. So gab es deutlich mehr Stornierungen, schildert Michael Schwippert, auch in unbetroffenen Gebieten (die RZ berichtete). „Viele Gäste verbinden Rheinland-Pfalz nun mit einem Katastrophenfall und differenzieren da nicht so stark.“