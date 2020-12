Archivierter Artikel vom 16.06.2020, 07:27 Uhr

Ausstellung Sinnenpark auf September 2021 verschoben Das Kirner Gesellschaftshaus war gebucht, 5000 Flyer gedruckt, Werbebanner für Kirn vorbereitet. Aber Corona machte der für Mai geplanten großen zweiwöchigen Ausstellung Sinnenpark einen Strich durch die Rechnung. Etliche Schulklassen hatten sich schon angemeldet, sagt Pastor Dirk Kunz von der Stadtmission, die sich eine ähnliche Resonanz wie bei der großen Bibelausstellung vor drei Jahren erhofft.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagt Kunz und kündigt den Sinnenpark für September 2021 an. Dabei haben Besucher die Möglichkeit, in die biblische Geschichte einzutauchen und verschiedene Stationen aus dem Leben Jesu in abgetrennten Räumen nachzuempfinden. Da geht es um die Hochzeit zu Kana, das Wunder von Genezareth (im Holzboot) oder auch Kreuzigung und Auferstehung Jesu in verschiedenen Räumen nachzuempfinden.