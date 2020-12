Archivierter Artikel vom 11.10.2020, 22:39 Uhr

Außenbereich der Sporthalle wird erneuert

Die Sanierung der großen Sporthalle in Marienstatt ist im Innenbereich seit einiger Zeit abgeschlossen. Nun werden in einem letzten Schritt noch einige Maßnahmen am Außengelände vorgenommen. So erhält die Balkonterrasse neue Abdichtungen und ein neues Geländer zur Absturzsicherung.