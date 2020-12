Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 18:09 Uhr

Ausnahmegenehmigung für Heizungs- und Sanitärfirma Ebenfalls auf der Tagesordnung der Ausschusssitzung unter Vorsitz von Bürgermeister Adalbert Dornbusch stand eine Bauvoranfrage für die Nutzungsänderung eines Gewerbegrundstücks in der Straße „Hohenrhein“. Dort hatte früher eine Kfz-Werkstatt und anschließend, nach einer ersten Nutzungsänderung, ein Fliesenlegerbetrieb sein Quartier. Jetzt will eine Heizungs- und Sanitärfirma die ehemalige Autowerkstatt als Betriebsgebäude nutzen.