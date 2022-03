Ausgesetzte Erstklässler: VG-Chef Mumm stellt Strafanzeige

Eine weitere Eskalationsstufe hat die mangelhafte Ausbildung der Busfahrer, die durch Transdev eingesetzt werden, jetzt in der Verbandsgemeinde Maifeld erreicht. Hier hat Verwaltungschef Maximilian Mumm nun Anzeige erstattet, nachdem ein Fahrer Schulkinder der Grundschule Mertloch am vergangenen Donnerstag nicht wie vorgesehen in Kollig abgesetzt, sondern über die Autobahn nach Roes (Kreis Cochem-Zell) gefahren und dort zum Aussteigen genötigt hat. Rektorin Margit Schenk berichtet von dramatischen Minuten für die drei Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren: Ihre Hinweise an den Busfahrer, dass dieser in die falsche Richtung unterwegs ist, werden ignoriert.