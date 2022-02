Ausbildungsmarkt leidet unter Krise

Plus

Vielleicht am stärksten habe der Ausbildungsmarkt unter der Krise gelitten, sagt Agenturchef Frank Schmidt. „Zum Glück hatten viele junge Leute zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 bereits einen Ausbildungsplatz in der Tasche. Und trotz Lockdown und allgemeiner Verunsicherung haben letztlich die meisten Arbeitgeber an ihrer Entscheidung festgehalten und die Nachwuchskräfte tatsächlich eingestellt.“ Sehr schwierig sei es aber für diejenigen, die damals noch ohne konkrete Vorstellung für die Zeit nach dem Schulabschluss waren. Oft seien weder die Unterstützungsangebote zur Orientierung, wie etwa die Berufsberatung, noch der direkte Kontakt zu Arbeitgebern problemlos zugänglich gewesen.