Ausbildung verkürzt

Daria Breitenbacher hat ihre Ausbildung zur Köchin im Kloster Marienthal absolviert und konnte jetzt, trotz der Pandemie, ihren Weg nicht nur erfolgreich abschließen, sondern auch um ein halbes Jahr verkürzen. Sie wird zunächst die Leitung der Werkskantine bei Eckes-Granini in Hennef-Bröl übernehmen, die vom Kloster betrieben wird. Ihr Chef Uwe Steiniger lobt die junge Frau nicht nur in den höchsten Tönen, sondern betont auch: „Wir bieten selbstverständlich auch 2021 wieder Ausbildungsplätze in Küche und Service an.