Aus langfristig angelegtem Prozess hervorgegangen

Mit Fördergeld von Bund und Land waren im Sommer 2015 insgesamt 14 Gemeinden und Städte im Kreis ins Projekt „Cochem-Zeller Energiedorf“ gestartet. In der Folge entwickelten Fachleute integrierte Quartierskonzepte, die zeigen, welche technischen und wirtschaftlichen Energiepotenziale in den Gemeinden bestehen und was nötig ist, um sie zu nutzen. Dabei ging es zum Beispiel auch um Lösungswege bei der energetischen Modernisierung des Gebäudebestands und der Energieeffizienz.