Laut einer Volkszählung wohnten im Dezember 1895 in Spessart 153 männliche und 121 weibliche Personen, zusammen also 274 Menschen. Feuer war damals eine ständige Bedrohung. Man lebte auf engstem Raum zusammen.Viele Orte wurden mit Mauern und Toren gesichert. In den ländlichen Gegenden war der Fachwerkbau vorherrschend.