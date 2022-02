Plus

Was ist KCNQ2? Es handelt sich um ein Gen, das auf dem 20. Chromosom der menschlichen DNA sitzt. Es steuert den Kaliumkanal jeder einzelnen Zelle im Gehirn. Bei 51 Kindern in Deutschland liegt jedoch eine Genmutation vor, in deren Folge der Kaliumkanal vergrößert oder verengt ist. Der Gendefekt wurde 2011 bei einem Kind zum ersten Mal diagnostiziert.