Auftakt einer neuen Serie

Was machen die Kreativen, Kunst- und Kulturschaffenden in unserer Region während der Corona-Krise, in der Auftritte, Ausstellungen und viele andere Veranstaltungen nicht mehr stattfinden? Dieser Frage geht die NZ in einer neuen Serie mit dem Titel „Kunst-Pause“ nach.