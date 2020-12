Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 23:34 Uhr

Auftakt der Bürgergespräche mit Struthof-Bewohnern Auftakt der Bürgergespräche zum Hochwasserschutzkonzept ist am Mittwoch, 28. Oktober, 18.30 Uhr, in der Betzdorfer Stadthalle. Die Bewohner vom Struthof werden dazu eingeladen.