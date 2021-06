Aufruf: Bürger können sich an vier Ideenworkshops beteiligen Auf dem Weg zur Erstellung der Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrategie (LILE) für die Region sind vier Ideenworkshops geplant. Die Termine dafür stehen schon fest, und auf der Internetseite www-lag-erbeskopf.de können sich Interessierte für eine Teilnahme anmelden. Zunächst steht am Donnerstag, 1.

Juli, ab 14 Uhr in der Morbacher Baldenauhalle das Thema „Dorf- und Stadtentwicklung“ im Mittelpunkt. Am Montag, 5. Juli, geht es ab 18 Uhr im Kommunikationsgebäude des Umwelt-Campus Birkenfeld um den Aspekt „Regionale Wirtschaft und Energie“. Am Donnerstag, 8. Juli, liegt der Fokus beim Workshop in der Niederwörresbacher Sporthalle ab 14 Uhr auf dem Thema „Tourismus und regionale Identität“. In der Hermeskeiler Stadthalle geht am Mittwoch, 14. Juli, ab 18 Uhr schließlich um den Themenblock„Natur und Kultur“. ax