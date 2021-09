Aufgewachsen in Weyerbusch

Kevin Lenz, Jahrgang 1990, ist mit zwei älteren Brüdern zunächst in Weyerbusch aufgewachsen. Nach der Trennung seiner Eltern folgte 2005 der Umzug mit seiner Mutter nach Altenkirchen, wo er bis heute lebt und derzeit mit seiner Lebensgefährtin ein Haus renoviert. Nach dem Abitur am Westerwald-Gymnasium studierte er in Mainz und Koblenz, wo er sein Lehramtsstudium in Biologie und Chemie abschloss.