Aufbruch Ahr: Mit Bürgern im Gespräch

Wie geht es weiter nach der verheerenden Flutkatastrophe? Wohin entwickelt sich das Ahrtal? Was sind die drängenden Hindernisse, die bewältigt werden müssen? Wir – die Rhein-Zeitung und Radio RPR1. – wollen Bürgerinnen und Bürger aus dem Ahrtal zu Wort kommen lassen und gemeinsam mit engagierten Experten bei der Veranstaltung „Aufbruch Ahr“ am Dienstag, 9. November, in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Fragen der Zukunft des Ahrtals diskutieren.