Auf welchem Feld absolvieren die Teams ihre Heimspiele?

Der neuen SG Maifeld-Elztal stehen mit der Elztaler Alm, dem Polcher Maifeldstadion und dem Kunstrasen in Mertloch drei Plätze für die Heimspiele zur Verfügung. Die erste Mannschaft der SG Maifeld-Elztal wird in der kommenden Spielzeit 2021/22 ihre Heimspiele, ebenso wie die vierte Mannschaft, auf der Elztaler Alm austragen, sofern es die Witterungs- und Platzverhältnisse zulassen. Während die Zweite und Dritte ihre Heimspiele in der A- und B-Klasse im Polcher Maifeldstadion austragen werden, empfängt die fünfte Mannschaft ihre Gegner in der D-Klasse auf dem Mertlocher Kunstrasen.